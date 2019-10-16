В центре Николаева и в микрорайоне Соляные из-за аварийных работ отключат воду

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В центре Николаева и в микрорайоне Соляные в четверг, 17октября, отключат воду из-за необходимости провести аварийные ремонты в сети.

Об этом сообщили на Facebook-странице коммунального предприятия «Николаевводоканал».

Для выполнения аварийно-ремонтных работ с 9:00 до 15:00 водоснабжения временно прекратят по следующим адресам: улица Малая Морская; ТРЦ «City Center» и в микрорайоне Соляные.

А с 9:00 до 18:00 водоснабжения временно отключат по следующим адресам: от улицы 3-я Слободская до улицы Садовая по проспекту Центральном и от улицы 3-я Слободская до улицы Колодезная.

Напомним, что в августе «Николаевводоканалу» согласовали программу обновления инфраструктуры на 15 лет. Директор предприятия отмечал, что в Николаеве довольно устаревшая инфраструктура и аварии на коллекторах могут привести к техногенной катастрофе, если заранее не взяться за эти проблемы.

Тарас Леонтян

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