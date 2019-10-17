Исследования студенческого научного сообщества университета имени Пилипа Орлика презентованы в международных наукометрических базах

Научная составляющая – важный элемент образовательного процесса в высшей школе. Соискатели высшего образования Международного классического университета имени Пилипа Орлика плодотворно сотрудничают с профессорско-преподавательским составом университета в научной сфере: проводят исследования в рамках научных тем кафедр, профессиональных исследований, результаты которых апробируются на всеукраинских и международных конференциях, симпозиумах и представлены в защищенных магистерских работах по научной специальности.

Сегодня научное сообщество Международного классического университета имени Пилипа Орлика представляет результаты научных исследований кафедры менеджмента и финансов, которые представлены в совместных научных статьях преподавателей и соискателей высшего образования. Так, научные достижения этой кафедры вышли в свет в научно-практическом журнале Львовской экономической фонда «Экономические студии». Важно отметить, что журнал включен в международную наукометрическую базу IndexCopernicus, признанную Министерством образования и науки Украины.

Тематика и актуальность проведенных исследований несомненна, она отвечает на вызовы времени и практически внедрена на предприятиях Южного региона: Приватбанке, А-Банке, экономических отделах районных и городских советов, ООО «Сандора».

Авторы (Д.В. Беляев, С.А. Клименко, А.А.Шаповалова) в своих исследованиях представили концептуальные инструменты роста прибыли как важной цели деятельности предприятия. Осветили (В. В. Грабко, С.А. Клименко, А.А.Шаповалова) важнейшую для современности тему, как определяющие критерии оценки платежеспособности заемщика коммерческого банка. И.Ю. Пальчевская, С.А. Клименко, А. Шаповалова охарактеризовали банковскую стратегию на рынке ценных бумаг. Т.М. Борискина, С.А. Клименко, А. А.Шаповалова раскрыли особенности формирования и использования капитала банковского учреждения.