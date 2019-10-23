Команда Коблево едет во Львов на международную выставку «ТурЭКСПО»

ОО «Сообщество предпринимателей Коблево» (СПК) во главе с Олегом Бозом, один из основателей общественной организации СПК Алексей Осипенко, Коблевский сельский совет и компания Koblevo Travel, вместе составляющие дружную команду курортного городка Коблево, примут участие в международной выставке «ТурЭКСПО», которая состоится во Львове с 30 октября по 1 ноября.

Об этом сообщает сайт «Koblevo.news».

Уже двадцатая по счету «ТурЭКСПО» – значимое событие в туристическом бизнесе Западной Украины, место встречи представителей национальных и международных туристических организаций, руководителей учреждений размещения отдыха и оздоровления.

Красоты курортного местечка Коблево будут представлены в отдельном стенде, где потенциальные партнёры смогут получить необходимую устную информацию, буклеты с подробным описанием рекреационных возможностей и журнал «I Love Koblevo».

Основная цель выставки-форума – активизация развития внутреннего и въездного туризма, продвижение украинского туристического продукта на международный рынок, популяризация туристических возможностей и малоизвестных объектов Украины и мира, демонстрация широкому кругу специалистов новейших достижений в сфере услуг, создание площадки для проведения переговоров, в том числе с иностранными участниками.

Помощь в организации поездки коблевской делегации во Львов оказал Коблевский сельский совет, а также местные предприниматели Олег Боз и Алексей Осипенко.

Команда Коблево на выставке «Uitt2019»

Выставка пройдёт в рамках Львовского международного форума индустрии туризма и гостеприимства, который сочетает в себе две взаимосвязанные выставки, а именно Международную выставку «ТурЭКСПО» и Специализированную выставку «Гостиничный и ресторанный бизнес».

Перед форумом для отельеров и рестораторов поставлена задача выяснить, чего же хочет гость-2020, и как это ему дать, а панельная дискуссия «Природно-заповедные территории и экологический туризм в Украине» познакомит участников выставки с результатами анализа рынка рекреационных услуг и потенциала национальных природных парков в сфере развития экологического туризма. Там же рассмотрят основные формы рекреационной деятельности национальных природных парков и предложат подходы к развитию экологического туризма на природно-заповедных территориях.

Напомним, ранее в марте этого года Коблевская ОТГ впервые приняла участие в ежегодной туристической выставке «Uitt2019» в Киеве, собравшей в одном месте более 300 компаний из 30 стран мира.