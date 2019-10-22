«Не нужно ходить в абонентский отдел»: Николаевцы могут проверить, есть ли у них долг за воду, на сайте водоканала

«Николаевводоканал» опубликовал на своем сайте информацию, по каким адресам есть долг за воду.

Об этом сообщается на Facebook-странице «Николаевводоканала».

«Николаевводоканал» в своей работе с абонентами всегда готов пойти навстречу, помочь. Неоднократно мы обращались к потребителям с просьбой вовремя платить за услуги. Сумма задолженности составляет более 100 миллионов гривен и представляет угрозу для бесперебойной работы предприятия. Не стыдно жить за чужой счет?».

«Мы благодарны абонентам, которые своевременно оплачивают услуги и не накапливают долги. Наиболее ответственные плательщики – это пенсионеры. А не стыдно будет вам смотреть им в глаза и жить за счет их небольших доходов? Вы уверены, что у вас нет долгов? Убедитесь в этом лично».