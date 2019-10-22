В этом году на Николаевщине летом оздоровили почти 64 тысячи детей

В течение летней оздоровительной кампании 2019 года услугами оздоровления и отдыха, а также другими формами активного отдыха охватили 63 тысячи 806 детей школьного возраста.

Об этом сообщил заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Александр Трайтли в ходе селекторного совещания Министерства социальной политики Украины по вопросам подведения итогов оздоровления детей, сообщили в пресс-службе ОГА.

- В этом году детским оздоровлением занимались 24 учреждения из 27, которые были аккредитованы. Оздоровлено было почти 64 тысячи детей. Расходы на оздоровление составили более 35 миллионов гривен. Кроме того, 56 детей из школ-интернатов были отправлены за границу – в США и Италию, - отметил Александр Трайтли.

Заместитель председателя ОГА доложил, что по результатам оздоровительного сезона произошла одна чрезвычайная ситуация в детском лагере «Салют», где в результате несоблюдения санитарных норм отравились 25 детей.

- Сразу отреагировала наша комиссия – областной штаб, я лично с руководителями областных департаментов социальной защиты и здравоохранения, и Госпродпотребслужбой осуществили выездную проверку в тот же день в центральную районную больницу, где находились дети на лечении, и в само заведение. На следующий день мы провели заседание регионального штаба, где было принято решение о повторной проверке этого заведения и его функционирования. Но в результате этой чрезвычайной ситуации руководство заведения приняло решение и прекратило предоставлять услуги по оздоровлению детей, обратившись в Министерство, чтобы его исключили из реестра оздоровительных учреждений, - рассказал Александр Трайтли, отметив, что вопрос здоровья детей является ключевым в области.

В свою очередь, в Министерстве подчеркнули четкость отработки ситуации на областном уровне и поблагодарили за реакцию на чрезвычайную ситуацию и дальнейшие действия.