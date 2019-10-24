Благотворительный фонд Рафаэля Горояна активно оказывает социальную поддержку

Из года в год благотворительный фонд Рафаэля Горояна оказывает помощь в реализации социальных проектов населенных пунктов, где расположены элеваторы и предприятия ГК «Прометей».

Об этом говорится в сообщении «Прометея».

Из последних реализованных проектов стоить отметить Новоселовскую общеобразовательную школу І-ІІI степеней в Арбузинском районе, где была оказана помощь в усовершенствовании материально-технической базы, а первоклассники в честь праздника Первого звонка получили наборы со всеми необходимыми канцелярскими приспособлениями.

- Поддержка благотворительного фонда Рафаэля Горояна – свидетельство неравнодушного отношения к проблемам образования в Украине и понимания незаурядной важности школьного воспитания, - отмечают родители учеников и руководство школы.

Кроме того, традиционно была оказана материальная поддержка в проведении торжественного мероприятия в честь дня села Шевченково, на празднование которого собралось все его население. Теплые слова благодарности Рафаэлю Горояну и сотрудникам его благотворительного фонда за помощь и отзывчивость выразили местные органы власти и простые жители.