«Николаевводоканал» напомнил, что субсидии будут выдавать только тем гражданам, у кого нет долгов за коммунальные услуги

Потребителям, имеющим задолженность за услуги водоканала, управление социальной защиты населения откажет в предоставлении субсидии на оплату всех коммунальных услуг.

Об этом сообщили в пресс-службе «Николаевводоканала».

«Вскоре начнется отопительный сезон, и многие абоненты начнут оформлять субсидию. Пожалуйста, обратитесь в абонентский отдел «Николаевводоканала» и проверьте состояние вашего лицевого счета. В случае наличия долга немедленно оплатите его».

«Если вы впервые оформляете субсидию и есть долг, предлагаем заключить договор на его поэтапное погашение. Для оформления договора вам необходимо обратиться в абонентский отдел «Николаевводоканала» по адресу: улица Пограничная, 161, кабинет №3. При себе необходимо иметь паспорт и идентификационный код. Если есть вопросы, обращайтесь по следующим телефонам: 30-00-95, 58-18-48, 67-09-52», - сообщили в водоканале.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевцы могут проверить, есть ли у них долг за воду, на сайте водоканала.