На Николаевщине планируют создать областной Совет спортивных тренеров

В Николаевской области планируется создание Совета спортивных тренеров, который будет определять приоритеты распределения средств на нужды спортивных школ и спортсменов, а также подавать свои рекомендации.
Об этом стало известно в ходе встречи председателя Николаевской областной государственной администрации Александра Стадника с руководителями спортивных учреждений, спортсменами и тренерами в среду, 23 октября, сообщили в пресс-службе ОГА.
- Для меня, как для губернатора, очень важно знать проблемные вопросы каждого направления работы. Считаю, что никто не сможет рассказать о проблематике лучше, чем люди, которые непосредственно работают в той или иной сфере. Поэтому я инициирую встречи именно по профильным направлениям, - отмечает Александр Стадник.
Председатель ОГА отметил, что сейчас в спортивной отрасли выделяются две центральные проблемы, которые являются общими для всех – финансирование и помещения для тренировок.
- Сегодня идет формирование бюджета области на следующий год, прилагаем все усилия, чтобы каждая отрасль получила достойное финансирование. Относительно помещений, в настоящее время в области начато строительство/реконструкция нескольких спортивных объектов, которое, к сожалению, заморожено по тем или иным причинам. Большинство таких объектов расположены в областном центре. Считаю целесообразным построить один большой спорткомплекс, который бы объединил все виды спорта. Вопрос будет обсуждаться. Работаем также над решением проблемы обеспечения деятельности наших спортивных учреждений, таких как дворцы спорта «Трудовые резервы», «Заря», водно-спортивной базы «Спартак», спортивного городка фехтования, - отметил глава ОГА.