На Николаевщине планируют создать областной Совет спортивных тренеров

В Николаевской области планируется создание Совета спортивных тренеров, который будет определять приоритеты распределения средств на нужды спортивных школ и спортсменов, а также подавать свои рекомендации.

Об этом стало известно в ходе встречи председателя Николаевской областной государственной администрации Александра Стадника с руководителями спортивных учреждений, спортсменами и тренерами в среду, 23 октября, сообщили в пресс-службе ОГА.

- Для меня, как для губернатора, очень важно знать проблемные вопросы каждого направления работы. Считаю, что никто не сможет рассказать о проблематике лучше, чем люди, которые непосредственно работают в той или иной сфере. Поэтому я инициирую встречи именно по профильным направлениям, - отмечает Александр Стадник.

Председатель ОГА отметил, что сейчас в спортивной отрасли выделяются две центральные проблемы, которые являются общими для всех – финансирование и помещения для тренировок.