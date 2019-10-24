Руководство «Николаевоблтеплоэнерго» обсудило с нардепом, как решить проблемные вопросы предприятия

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Народный депутат Украины Александр Гайду 23 октября посетил ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Директор предприятия Николай Логвинов и заместитель директора Евгений Кошка обсудили с Александром Гайду важные вопросы по работе «Николаевоблтеплоэнерго».

В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы начала отопительного сезона 2019-2020 годов, убыточность действующих тарифов, сложное финансовое состояние предприятия и пути решения насущных вопросов.

Учитывая важность затронутых вопросов для громады Николаева, народный депутат Украины Александр Гайду пообещал вынести проблемные вопросы предприятия на государственный уровень.

Вадим Богданов

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