Руководство «Николаевоблтеплоэнерго» обсудило с нардепом, как решить проблемные вопросы предприятия

Народный депутат Украины Александр Гайду 23 октября посетил ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Директор предприятия Николай Логвинов и заместитель директора Евгений Кошка обсудили с Александром Гайду важные вопросы по работе «Николаевоблтеплоэнерго».

В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы начала отопительного сезона 2019-2020 годов, убыточность действующих тарифов, сложное финансовое состояние предприятия и пути решения насущных вопросов.

Учитывая важность затронутых вопросов для громады Николаева, народный депутат Украины Александр Гайду пообещал вынести проблемные вопросы предприятия на государственный уровень.