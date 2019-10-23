Глава Николаевской ОГА Стадник встретился с представителями «Молодежного центра научной деятельности»

Глава Николаевской ОГА Александр Стадник в среду, 23 октября, провел встречу с представителями общественной организации «Молодежный центр научной деятельности».
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Будущее Украины - это молодежь. Сегодня ко мне пришли представители Общественная организация «Молодежный центр научной деятельности» и презентовали проект Николаевской школы параюристов. Проект направлен на обучение студентов высших учебных заведений области молодежной политике и правового образования», – написал Стадник.
Также он высказал уверенность, что «инициатива молодых людей найдет поддержку у николаевцев, ведь общественная организация подала заявку на участие в городском конкурсе общественных проектов».
«Что касается меня, я полностью поддерживаю подобные полезные начинания наших талантливых ребят», - резюмировал глава Николаевской ОГА.