Глава Николаевской ОГА Стадник встретился с представителями «Молодежного центра научной деятельности»

Глава Николаевской ОГА Александр Стадник в среду, 23 октября, провел встречу с представителями общественной организации «Молодежный центр научной деятельности».

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Будущее Украины - это молодежь. Сегодня ко мне пришли представители Общественная организация «Молодежный центр научной деятельности» и презентовали проект Николаевской школы параюристов. Проект направлен на обучение студентов высших учебных заведений области молодежной политике и правового образования», – написал Стадник.

Также он высказал уверенность, что «инициатива молодых людей найдет поддержку у николаевцев, ведь общественная организация подала заявку на участие в городском конкурсе общественных проектов».