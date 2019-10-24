Продолжаются отчеты городского головы: Александр Сенкевич провел очередную встречу

Мэр Николаева Александр Сенкевич провел встречу с жителями Центрального района.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения департамента городского головы.

Традиционно начали с отчета. Александр Сенкевич акцентировал внимание собравшихся на том, что городские власти сделали в течение последних четырех лет. В частности, речь шла о качестве питьевой воды в Николаеве, о ремонтах сетей водоснабжения и водоотведения, которые делаются за счет ЕБРР. Этим и объясняются многочисленные разрытия в центре города, которые вызывают столько недовольства горожан. Впрочем, сети за десятки лет эксплуатации уже в таком состоянии, что сегодня массово выходят из строя. Временные неудобства уже в недалеком будущем обернутся более высоким качеством и предоставления услуги по водоснабжению, и самой воды.

Николаевцы уже успели оценить новый муниципальный транспорт – Александр Сенкевич задал вопрос, кто уже им пользовался. Люди отреагировали с удовольствием: так называемые «зеленые» автобусы удобные, комфортные, ходят по расписанию. Мэр рассказал, что уже до конца текущего года будет запущена троллейбусная линия вокруг микрорайона Намыв. А в следующем году будут продолжены работы по прокладке троллейбусной линии до Корабельного района. Сейчас уже установлены опоры, к которым будут крепиться линии. По этому маршруту, чтобы соединить коммунальным транспортом город и Корабельный район, будут запущены троллейбусы с автономным ходом. То есть до Корабельного района – троллейбус, который в дальнейшем превращается в автобус. В 2020 году город должен приобрести такой транспорт. Переговоры продолжаются.

В этом контексте важным представляется перспектива внедрения электронного билета. Хотя до сих пор попытки ввести этот способ оплаты транспортных услуг были напрасными. Но это является иллюстрацией того, что не все абсолютно в городе зависит от решений лично мэра, тем более сотрудников исполнительной власти. К сожалению, типична ситуация, когда люди даже не знают фамилии депутата от своего округа. Поэтому соответственно не знают, к кому обращаться за решением своих проблем.

Со своими проблемами участники встречи обращались к мэру. Вопросы звучали разные: от сугубо личных до таких, которые волнуют весь город, а не только отдельный микрорайон. Так, к мэру обратилась женщина, которая живет по улице Заводской, 35. Там уже несколько месяцев продолжается конфликт между местными жителями и бизнесменами, которые строят галерею для зерна. Из-за её функционирования все вокруг покрывается пылью, людям трудно дышать, дети не могут гулять на улице. К сожалению, пока ситуация своего решения не нашла.

- Городские власти уже провели встречу с одной из компаний, которая строит свой бизнес. Они готовы к сотрудничеству в случае, если к решению проблемы подключатся и другие. Мы обратились за помощью в этом вопросе к народному депутату от этого округа Александру Пасечному. Просим его помочь в передаче заброшенного детского сада в собственность города. Тогда мы сможем сформировать интересные предложения. В то же время будем ждать от представителей бизнеса инвестиций, которые можно направить на решение вашей проблемы, - рассказал Александр Сенкевич.

Традиционно много вопросов вызывают жилищно-коммунальные услуги, работа управляющих компаний, формирование тарифов. В частности, жители многоэтажек интересовались, почему некоторое время назад тариф на вывоз мусора был исключен из общего тарифа; кто во время подготовки к отопительному сезону будет наводить порядок в подъезде; почему растет тариф на обслуживание домов; почему городская власть не торопится ремонтировать крыши и подвалы.

- К сожалению, после того, как произошла приватизация квартир, большинство людей так и не поняло, что отныне ответственность за крыши, подъезды, подвалы, и многое другое теперь на них самих. Жители частного сектора не требуют от нас ремонта своих крыш. Потому что понимают – это их личное дело. Так же и в вашем случае – вы приватизировали квартиры и стали собственниками не только своего жилья, а и совладельцами крыш, подвалов, прилегающей территории и тому подобное. Чтобы все это было в хорошем состоянии, лучший путь сегодня – создание ОСМД. И городская власть помогает и будет помогать тем, кто уже это сделал. Есть хорошие примеры. Есть председатели ОСМД, которые управляют не одним, а двумя, тремя, семью домами. Обратитесь к ним за помощью. Я уверен, они не откажут, а у ваших домов будет хороший управляющий. Кстати, ОСМД сегодня могут сами и тарифы устанавливать. На критику «высокого» тарифа в пять с половиной гривен могу добавить: это экономически обоснованный тариф, который позволит вам не только убирать придомовую территорию, а и обслуживать сети, менять трубы, ремонтировать подъезды. Поэтому решение – за вами, - отметил городской голова.

Важно то, что во время таких встреч все чаще раздаются не только вопросы и требования к мэру и всей городской власти в целом, а и предложения от жителей города по обустройству жизни в Николаеве. Александр Сенкевич поблагодарил всех за активную позицию, желание видеть Николаев успешным городом: