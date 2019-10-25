«Николаевводоканал» будет принимать граждан и в выходные дни, чтобы все успели заключить новые договоры

Абонентский отдел «Николаевводоканала» продлил прием граждан и на выходные дни 26-27 октября и 2-3 ноября.

Об этом сообщили в пресс-службе водоканала.

Сделано это для удобства абонентов, которые должны заключить новые договоры на услуги водоканала. На выходных абонентский отдел (улица Пограничная, 161) будет работать с 8:00 и до 15:00. При себе абоненты должны иметь паспорт и идентификационный номер.

В водоканале напомнили, что согласно закону Украины, услуги водоканала предоставляют исключительно на договорных условиях.