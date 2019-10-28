«Область может оказаться изолированной», - Кормышкин о бездействии нардепов и губернатора

Глава фракции политической партии «Наш край» в Николаевском областном совете Юрий Кормышкин призвал нардепов от Николаевщины и губернатора Александра Стадника обратить внимание на проблемы региона. В частности, дороги области. В противном случае, по словам депутата, Николаевская область может отказаться изолированной от других регионов.

Об этом Юрий Кормышкин написал на своей странице в Facebook.

«Просто не понимаю, как можно возглавить область (достаточно проблемный регион, что уж тут таить) и не изучить ее проблематику, чтобы правильно расставить приоритеты в работе. Я понимаю, что Александр Стадник человек не местный, что времени с момента назначения прошло немного, но подскажите ему кто-нибудь из ближайшего окружения, что кроме неработающего колледжа и молодежной общественной организации у нас в области, как минимум, дороги разбиты, аэропорт нормально не работает и область в принципе нуждается в финансовой помощи со стороны государства», - заявил депутат областного совета.

Юрий Кормышкин возмутился, что в бюджете 2020 на аэропорты Измаила и Днепра деньги заложены, а финансирования Николаевского аэропорта со стороны государства нет.