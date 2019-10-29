«Николаевоблтеплоэнерго» просит погасить долги за отопление – задолженность населения составила 75,8 миллиона

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» в очередной раз напоминает о необходимости срочного погашения задолженности за услуги теплоснабжения.

Об этом сообщается на Facebook-странице предприятия.

Долг населения перед предприятием на 29 октября составляет 75 миллионов 771,3 тысячи гривен.

«Обращаем особое внимание должников Центрального района! А именно: - ул. Б. Морская, 43, кв. 2/А – 56 889,30 грн. - ул. Б. Морская, 13, кв. 52 - 35 520,42 грн. - Проспект Героев Украины, 73, кв. 2 - 55005,08 грн. - Проспект Героев Украины, 20/А, кв. 16 – 42 156,68 грн. - Проспект Героев Украины, 21, кв. 144 - 38 164,29 грн. - Проспект Героев Украины, 15/Б, кв. 4 – 35 558,07 грн. - Проспект Героев Украины, 79/А, кв. 33 – 35 226,51 грн.

- ул. Шевченко, 3, кв. 1 - 54 696,58 грн. - ул. Спасская, 55, кв. 6 - 46 832,99 грн. - ул. Спасская, 57, кв. 26 - 43 216,31 грн. - ул. Безымянная, 76, кв. 5 - 44 126,27 грн. - ул. Архитектора Старова, 3, кв. 16 - 43 743,80 грн. - ул. Архитектора Старова, 10, кв. 38 - 36 206,07 грн. - ул. Никольская, 16, кв. 4 - 41 160,85 грн. - ул. Лесная, 5, кв. 4 - 40 611,88 грн. - ул. Бугский бульвар, 17 / А, кв. 67 - 38 354,52 грн. - Мижричний пер., 2, кв. 7 - 38 094,54 грн. - Армийський пер., 17, кв. 21 - 37 267,68 грн. - ул. Инженерная, 13, кв. 9 - 37 261,45 грн. - Парусный пер., 11 / А, кв. 13 - 36 911,31 грн», - сообщили на предприятии.

Большинство потребителей имеют право оформить субсидию, а потребители, которые не имеют субсидий – имеют право на оформление рассрочки на 50% оплаты. Оформление рассрочки на отопление позволяет гражданам пользоваться централизованным отоплением в зимнее время, а платить равными частями в течение года: 50% - в отопительный период (например, с октября по апрель) и 50% - межотопительный (с мая по сентябрь).