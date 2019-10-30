В Николаевской области заработала система электронной школы «Підручник.ua». Как ею пользоваться

Платформа «Підручник.ua» заработала в Николаевской области в 2018 году. На первых этапах она включала в себя базу адаптированных под электронный формат учебников с возможностью делать закладки, заметки, искать необходимую информацию по ключевым словам. С октября разработчики добавили функцию электронного журнала и дневника, соединив отметки, домашние задания, уроки и учебные материалы в одном приложении для смартфонов, планшетов и ноутбуков. «Підручник.ua» позволяет мгновенно узнать домашнее задание, получить уведомление об оценке, замечании или пропуске урока. Кроме того, школьник имеет доступ ко всем учебникам сразу и может освежить знания по пройденным в прошлых классах предметами – для это нужно лишь добавить электронный учебник в электронный портфель. Все учебники доступны офлайн.

Как зарегистрироваться?

К платформе имеет доступ каждый школьник, родитель и учитель. Вход в систему осуществляется по персональному коду доступа, которые создают администраторы школ. Их можно получить у своего классного руководителя. Родители могут входить в систему по коду ученика; в случае, если детей несколько, можно завести специальный родительский аккаунт, и, указав там коды учеников, иметь доступ к их данным.

Что внутри?

Начать базово пользоваться платформой можно с электронных учебников. На данный момент, на «Підручник.ua» есть более тысячи учебников для всех классов украинской школы. Можно ставить закладки, искать необходимую страницу по номеру и информацию по ключевым словам. К части учебников добавлены интерактивные тесты проверки знаний. Как правило, с электронными учебниками дети работают непосредственно в школе, чтобы не носить каждое утро тяжелый портфель. Комплект бумажных книг остается дома. Впрочем, платформа «Підручник.ua» позволяет и вовсе обходиться без бумажного варианта, экономя деньги родителей.

Как «Підручник.ua» может упростить работу целой школы, поместив ее в один смартфон?

Помимо учебников, платформа дает возможно полностью перевести работу школы «в смартфон». Так, «Підручник.ua» включает в себя электронное расписание, которое можно поддерживать актуальным, благодаря возможности мгновенного обновления данных – для этого школе необходимо назначить ответственного за расписание, который будет следить и обновлять его. По сути, это тоже самое, что и стандартное бумажное расписание в холле, только менять и составлять его гораздо проще и быстрее. При смене уроков, школьникам приходит уведомление в смартфон. По желанию родителей, им тоже может приходить такое уведомление.

Последнее, и самое масштабное обновление платформы, – это внедрение электронного журнала, который соединяет в себе функции обычного школьного журнала и дневника.

В электронном журнале хранятся оценки, домашние задания и замечания, которые получает ребенок в школе. К этой информации 24/7 имеют доступ сами дети, их родители и учителя. Здесь действует правило полной конфиденциальности: школьник и его родители видят только его оценки и не имеют доступ к оценкам одноклассников, учитель видит оценки всего класса, но только по своему предмету, и только классный руководитель обладает полной картиной успеваемости по всем своим ученикам.

Система защищена от взлома. Разработчики шутят, что проще будет пойти и пересдать свою шестерку, чем взломать платформу и изменить оценку.

Сейчас в системе электронной школы «Підручник.ua» зарегистрировано 50 000 школьников из Николаевской области. Регистрироваться можно на https://www.pidruchnyk.ua и/или скачать приложение для Андроида/iOS на свой смартфон/планшет.