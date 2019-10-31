При поддержке ОГА еще один участник Антитеррористической операции начал собственное дело

В четверг, 31 октября, состоялось торжественное открытие физкультурно-реабилитационного центра «Студия дизайна здоровья Family Health» - семейного дела участника АТО Андрея Пастуха и его жены Татьяны.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Проект супругов стал победителем конкурса среди участников Антитеррористической операции для предоставления единоразовой помощи для открытия собственного дела, начатого в прошлом областной государственной администрацией. С началом семейного бизнеса семью Пастухов поздравила директор департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Оксана Ельчиева.

Физически-реабилитационный центр «Студия дизайна здоровья Family Health» будет предоставлять услуги, направленные на развитие и укрепление физического и психологического здоровья семьи, а именно: услуги массажа оздоровительного типа для всей семьи, физическую реабилитацию после травм, реабилитации после инсультов, лечебную физкультуру при отдельных заболеваниях взрослых и детей (остеохондроз, сколиоз, плоскостопие, избыточный вес, грыжи), восстановление подвижности и функций суставов, лечебную физкультуру при патологии и недостаточном физическом развитии детей. В дальнейшем планируется расширить базу центра, создать новые рабочие места для молодых специалистов-реабилитологов.

Добавим, что в рамках проекта по оказанию помощи для открытия собственного дела участникам АТО из областного бюджета уже выделено более 2 миллионов гривен. Финансовая помощь в рамках проекта имеет единоразовый характер и предоставляется безвозвратно.