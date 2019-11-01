Николаевский национальный аграрный университет объявляет дополнительный набор!

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Николаевский национальный аграрный университет приглашает получить первое или второе высшее образование без отрыва от работы (заочно). Студентов принимают на 1, 2, 3 курсы и в магистратуру.

Об этом сообщили в пресс-центре университета.

«Вы не успели поступить в июле? Мы ждем вас до 15 ноября», – пояснили в информационно-консультационном центре университета. Обучение в Университете осуществляется по самым низким ценам на юге Украины на контрактной форме (за средства физических и юридических лиц)», - сообщили в университете.

ННАУ объединяет для студентов возможности: работать и учиться одновременно; получить новые и улучшить полученные знания; закрепить теоретические знания на практике; обмениваться практическими и теоретическими знаниями со специалистами и производственниками в соответствующей отрасли. 

«Мы готовим специальности, в которых нуждается современная мировая и украинская экономика, что подтверждается наличием таких специальностей, как:

- учет и налогообложение;

- финансы, банковское дело и страхование;

- менеджмент;

- экономика;

- публичное управление и администрирование;

- гостинично-ресторанное дело;

- электроэнергетика, электротехника и электромеханика;

- агроинженерия;

- профессиональное образование (технология производства и переработки продуктов сельского хозяйства);

- агрономия;

- геодезия и землеустройство;

- биотехнологии и биоинженерия;

- технология производства и переработки продукции животноводства;

- метрология и информационно-измерительная техника;

- пищевые технологии;

- ветеринарная гигиена, санитария и экспертиза.

Напомним, ранее в пресс-службе Николаевского национального аграрного университета рассказали, что аграрное образование – это престижно.

Вадим Богданов

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