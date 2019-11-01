Николаевский национальный аграрный университет объявляет дополнительный набор!

Николаевский национальный аграрный университет приглашает получить первое или второе высшее образование без отрыва от работы (заочно). Студентов принимают на 1, 2, 3 курсы и в магистратуру.
Об этом сообщили в пресс-центре университета.
«Вы не успели поступить в июле? Мы ждем вас до 15 ноября», – пояснили в информационно-консультационном центре университета. Обучение в Университете осуществляется по самым низким ценам на юге Украины на контрактной форме (за средства физических и юридических лиц)», - сообщили в университете.
ННАУ объединяет для студентов возможности: работать и учиться одновременно; получить новые и улучшить полученные знания; закрепить теоретические знания на практике; обмениваться практическими и теоретическими знаниями со специалистами и производственниками в соответствующей отрасли.
«Мы готовим специальности, в которых нуждается современная мировая и украинская экономика, что подтверждается наличием таких специальностей, как:
- учет и налогообложение;
- финансы, банковское дело и страхование;
- менеджмент;
- экономика;
- публичное управление и администрирование;
- гостинично-ресторанное дело;
- электроэнергетика, электротехника и электромеханика;
- агроинженерия;
- профессиональное образование (технология производства и переработки продуктов сельского хозяйства);
- агрономия;
- геодезия и землеустройство;
- биотехнологии и биоинженерия;
- технология производства и переработки продукции животноводства;
- метрология и информационно-измерительная техника;
- пищевые технологии;
- ветеринарная гигиена, санитария и экспертиза.
Напомним, ранее в пресс-службе Николаевского национального аграрного университета рассказали, что аграрное образование – это престижно.