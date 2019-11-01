«Укртелеком» с 1 февраля отключит все таксофоны и начнет их демонтаж

«Укртелеком» с 1 февраля 2020 года прекратит предоставлять услуги связи через таксофоны и начнет демонтаж оборудования.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Как отмечают в «Укртелекоме», современная связь не оставила места для таксофонов.

«Если в 2017 году ежемесячно использовалось около 900 тысяч минут разговоров с помощью таксофонов, то уже в 2019 году – менее 380 тысяч минут», - сообщили в компании.

Сегодня сеть «Укртелекома» насчитывает около 4,8 тысяч таксофонов, и практически все они размещены в городах. В среднем ежедневно с одного таксофона происходит около 2,5 минут разговоров.

«Стоит отметить, что оборудование, которое используется на таксофонной сети, физически и морально устарело, и вообще не производится в Украине, что вызывает сложности с эксплуатацией. Уже годы как услуга таксофонии является убыточной», - пояснили в компании.

Напомним, ранее исполнительная служба арестовала 93% акций «Укртелекома» за долги перед Ощадбанком.