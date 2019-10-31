«Николаевоблтеплоэнерго» начало отопительный сезон – пуск тепла займет несколько дней

«Николаевоблтеплоэнерго» 31 октября начало отопительный период.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

Напомним, исполком Николаевского городского совета принял решение начать отопительный период на всех объектах с 31 октября.

Сейчас заработали 44 котельные, пуск тепла продолжается. Объекты после пуска тепла получают наряды на подключение отопления, в которых ставит подпись представитель предприятия и представитель потребителя.