«Николаевоблтеплоэнерго» начало отопительный сезон – пуск тепла займет несколько дней

«Николаевоблтеплоэнерго» 31 октября начало отопительный период.
Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.
Напомним, исполком Николаевского городского совета принял решение начать отопительный период на всех объектах с 31 октября.
Сейчас заработали 44 котельные, пуск тепла продолжается. Объекты после пуска тепла получают наряды на подключение отопления, в которых ставит подпись представитель предприятия и представитель потребителя.
«На предприятие поступает много обращений граждан и СМИ о начале отопительного сезона. Хотим успокоить жителей города: процесс начала отопительного сезона – сложный технологический процесс, который занимает несколько дней. После отладки работы всех котельных, предприятие обязательно осветит ход проводимой работы», - сообщили на предприятии.