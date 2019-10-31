«Придётся с протянутой рукой просить деньги на наши дороги», - Кормышкин об объединении САД Херсонской и Николаевской областей

Глава политической партии «Наш край» в Николаевском областном совете Юрий Кормышкин обратился к главе Николаевской ОГА Александру Стаднику и к главе облсовета Виктории Москаленко с просьбой прокомментировать ситуацию с отменой САД трех тендеров и объединением служб Николаевской и Херсонской областей в одну.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, это первый «тревожный звонок» к тому, что если в скором будущем Служба автомобильных дорог будет базироваться в Херсонской области, николаевские областные власти не смогут самостоятельно принимать решения по ремонту дорог.

«Наверное, хорошо о чем-то договариваться, когда за тебя уже обо всем договорился президент. Дай Бог, чтоб миллионные инвестиции в строительство моста оказались не только озвучены, а и реализованы на деле. А что с дорогами делать будем? Пока замглавы Херсонской ОГА заявляет об объединении Службы автодорог Николаевской и Херсонской областей, наша областная власть упорно молчит. А между прочим уже есть первый тревожный звоночек: САД в Николаевской области отменила три тендера общей стоимостью 4 млрд 290 млн грн. Могу предположить, что глава нашей ОГА просто не в курсе, чем может обернуться для области ситуация, в которой, скажем, САД будет базироваться в Херсоне. А перспектива такова, что кому-то придётся с протянутой рукой просить деньги на николаевские дороги. И то, учитывая состояние трассы в направлении Херсона, диалог придётся вести на расстоянии. Так может быть, у Александра Стадника и Виктории Москаленко как-то прокомментируют ситуацию?» - написал Кормышкин.

Напомним, 28 октября на пресс-конференции заместитель председателя Херсонской облгосадминистрации Сергей Козырь заявил, что Службы автодорог Николаевской и Херсонской областей планируют объединить. А уже 30 октября САД в Николаевской области отменила три тендера на эксплуатационное содержание дорог общего пользования государственного значения общей стоимостью 4 млрд 290 млн грн.