Порт «Ника-Тера» в этом году провел более 10 ознакомительно-познавательных экскурсий и принял более 500 гостей

В «Морском специализированном порту Ника-Тера» сложилась традиция – проводить экскурсии по предприятию, тем самым знакомить будущих портовиков, просто николаевцев и гостей города с гордостью портовой отрасли Украины. Так, за последние десять месяцев порт «Ника-Тера» посетило более 500 гостей.

Об этом сообщили в пресс-службе морского порта.

- Наше предприятие всегда позиционируется, как предприятие открытого партнёрства и сотрудничества, - поделился первый заместитель начальника порта «МСП Ника-Тера» Анатолий Дворник. – В рамках реализации нашей социальной политики, двери «МСП Ника-Тера» всегда открыты не только для международных гостей нашего города с целью инвестиционной привлекательности региона, но и главное – для ознакомительно-познавательных экскурсий для детей и молодёжи с целью их профориентации и развития кругозора.

Каждая встреча начинается с инструктажа по охране труда и безопасности нахождения на территории, а после начинается ознакомительная экскурсия. Маршрут стартует через пожарное депо порта, продолжается знакомством с техникой в Службе механизации, а после с принципами работы, возможно, будущей профессии, механизмами и разгрузочно-погрузочными процессами на грузовых районах порта. Каждая экскурсия – это целый проект и перед сотрудниками стоит задача преподнести информацию как можно точнее и полезнее для каждой целевой аудитории.

Как сообщают в пресс-службе «МСП Ника-Тера», частые гости порта – это школьники, ученики Высшего профессионального училища кораблестроения, студенты колледжей и университетов, а с недавних пор – дети и взрослые с инвалидностью.

Также порт «Ника-Тера» принимает различные иностранные делегации, в частности в 2019 году порт посетили студенты из Китая и представители консульств стран Европейского Союза.

Стоит отметить, что в октябре 2019 года впервые стартовал совместный проект с Детской художественной школой №2 под названием «Ника-Тера глазами детей». В рамках него более 40 юных художников посетили порт, после чего были выбраны понравившиеся локации на территории порта для рисования. В итоге, художники дорисовывают картины, и лучшие работы войдут в новый подарочный календарь на 2020 год.

С каждым годом запросов на проведение экскурсий становится больше, также и выпускников николаевских учебных заведений, в частности студентов НУК им. адмирала Макарова и Высшего профессионального училища кораблестроения можно чаще встретить среди молодых специалистов порта.