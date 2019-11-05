В ГФС Николаевской области поздравили сотрудников налоговой милиции с возвращением из зоны ООС

В Главном управлении ГФС в Николаевской области отметили сотрудников налоговой милиции Виталия Емельянова, Романа Гацелюка, Максима Мойсеенка и Михаила Кучковского, которые в ходе ротации вернулись из зоны проведения Операции Объединенных сил на Востоке Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГФС в Николаевской области.

Начальник Главного управления ГФС в Николаевской области Владимир Копица от себя лично и от трудового коллектива поздравил бойцов с возвращением и выразил искренние слова благодарности за добросовестное выполнение своих обязанностей.

- Вы – гордость, сила и мощь Украинского Государства. Вы с честью выполнили все обязанности относительно защиты экономических интересов нашего государства, поддерживая авторитет налоговой милиции ГФС. Желаю вам здоровья, долголетия, плодотворного труда на благо народа и мирного неба над головой, - обратился к сотрудникам налоговой милиции Владимир Копица.

Также вернувшихся сотрудников налоговой милиции наградили благодарностями за мужество, героизм, патриотизм и большую силу духа, проявленные в защите государственного суверенитета. Как отметил Владимир Копица, уже не один год подряд в составе спецподразделения «Фантом» сотрудники налоговой милиции Главного управления ГФС в Николаевской области проходят службу в зоне проведения Антитеррористической операции и Операции объединенных сил. Сотрудники ГФС противодействуют незаконному перемещению товаров через линию разграничения в Донецкой и Луганской областях. Налоговые милиционеры совместно с сотрудниками других правоохранительных органов разоблачают финансовые преступления в зоне проведения Операции Объединенных сил на Востоке Украины и противодействуют терроризму.