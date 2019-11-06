Каждый коллектив должен быть услышан: Александр Стадник встретился с работниками порта «Ольвия»

В среду, 6 ноября, председатель Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник встретился с коллективом ГП «Стивидорная компания «Ольвия», где сложилась напряженная ситуация между работниками и руководством.

Об этом глава ОГА сообщил на своей странице в Facebook, передает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

- Каждый человек, каждый коллектив должен быть услышан. Люди заслуживают достойного отношения к себе. Отсутствие элементарной коммуникации и понимания породило большое количество вопросов и недосказанности. Заработная плата, совмещение должностей, увольнение значительного количества профессионалов, рабочий график, обязанности – это лишь вершина айсберга, которую успели обсудить в горячей дискуссии. Руководство мою позицию услышало. Человеческое отношение к коллективу – прежде всего, - прокомментировал Александр Стадник.

Председатель ОГА также сообщил о решении в ближайшее время собраться полным составом работников предприятия для более предметного разговора, чтобы четко отработать первоочередные вызовы.