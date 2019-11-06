Николаевская ОГА опубликовала разъяснения по монетизации льгот на жилищно-коммунальные услуги

С 1 октября этого года Кабинет министров Украины ввел в действие механизм предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме, который предусматривает параллельное функционирование двух систем предоставления льгот – наличной и безналичной.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

С целью совместного обсуждения нововведений в законодательстве и во избежание какой-либо социальной напряженности по данному поводу 6 ноября заместители председателя облгосадминистрации Валентин Гайдаржи и Александр Трайтли провели совместную встречу с представителями ветеранских организаций, органов социальной защиты населения и предприятиями-поставщиками жилищно-коммунальных услуг.

- Из-за определенных технических причин в октябре не удалось своевременно начислить льготы части граждан льготной категории. Однако люди ни в коем случае не должны волноваться из-за этого временного недоразумения, ведь ситуация будет обязательно исправлена уже в этом месяце. Льготы никто не отменял. Людям нужно это донести. Поэтому я хочу призвать и органы соцзащиты, и предприятия, предоставляющие услуги, провести активную разъяснительную работу среди населения и довести до их сведения всю необходимую полную информацию о новом механизме назначения льгот, - призвал собравшихся Валентин Гайдаржи.

Как пояснила директор департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Оксана Ельчиева, льготы в безналичной форме будут назначаться гражданам, которые согласно законодательству имеют право на льготы, в автоматическом режиме.

Для этого «Ощадбанк» будет вести в соответствующих автоматизированных системах учета банка персонифицированный учет льготников и средств, которые будут поступать на счет для выплаты льгот, для каждого льготника индивидуально. Ежемесячно до 18 числа «Ощадбанк» будет осуществлять перевод средств на поставщиков коммунальных услуг и отправлять получателю субсидии и льгот смс-сообщение о состоянии расчетов за услуги с указанием данных об имеющемся остатке платежа по каждому виду услуги.

Указанную информацию граждане также могут получить на официальном сайте банка в кабинете субсидианта (льготника), или в контакт-центре «Ощадбанка» по телефону 0 800 21 08 00 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов на территории Украины).

Для того чтобы получать льготы в денежной форме, льготнику нужно до начала отопительного периода (до 15 октября) подать заявление в орган социальной защиты населения, в котором он состоит на учете, и указать в нем выплатные реквизиты. В случае непредоставления соответствующего заявления в срок, на период отопительного периода льготник будет пользоваться льготами в безналичной форме. Если же в это время льготник пожелает перейти на получение льгот в денежной форме, он имеет право подать соответствующее заявление в органы соцзащиты до 15 мая.

Выплата льготы в денежной наличной форме будет осуществляться с начала отопительного (неотопительного) сезона путем перечисления органом социальной защиты населения средств на счет льготника, открытый в учреждении уполномоченного банка, или через выплатные объекты «Укрпочты».

Льготники, которым предоставляется льгота в денежной форме, обязаны платить ежемесячно стоимость фактически потребленной услуги с учетом суммы льготы, перечисленной поставщикам коммунальных услуг или выплаченной таким льготникам наличными. В случае получения от поставщиков коммунальных услуг информации о наличии просроченной более месяца (на дату предоставления такой информации) задолженности по оплате услуг, сумма которой превышает 340 гривен, у льготников, которые получают льготу в наличной форме, выплата льготы по следующему отопительному (неотопительному) сезону будет осуществляться в денежной безналичной форме.

Отметим, что за получением информации о каких-либо вопросах, связанных с начислением льготы, льготники должны обращаться в органы социальной защиты населения по месту нахождения на учете.

За получением информации о потребленных услугах, начисленных суммах за услуги, размере задолженности (переплаты) льготники должны обращаться к предприятиям-поставщикам коммунальных услуг. За получением информации об операциях, осуществленных с аккаунтом льготника по перечислению средств поставщикам коммунальных услуг, льготники должны обращаться в «Ощадбанк». Информация предоставляется в порядке, определенном «Ощадбанком».