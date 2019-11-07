Александр Стадник вручил спасателям сертификат на технику и специальное оборудование

В четверг, 7 ноября, председатель Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник принял участие в практической отработке, проводимой службой спасения в Николаевской области с целью проверки готовности личного состава и спецтехники к возможным чрезвычайным ситуациям зимнего периода, обеспечению работы в сложных погодных условиях.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Во время торжественного открытия мероприятия Александр Стадник вручил спасателям сертификат на технику и специальное аварийно-спасательное оборудование. Так, согласно Целевой программе защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера Николаевской области на 2019-2023 годы, николаевские спасатели отныне имеют в пользовании: гидроцикл, 6-местную резиновую лодку с двигателем, подводный металлоискатель Fisher CZ-21, персональные системы предупреждения и безопасности, систему видеонаблюдения (роботизированная IP-камера с оптическим зумом, видеорегистратор, конференц-камеруи др.). Также на сумму 600 тысяч гривен пополнен материальный резерв области по горюче-смазочным материалам.

- Рад лично вручать сертификат спасателям Николаевщины на соответствующую технику и оборудование, которое способно своевременно обеспечить подразделения качественной телекоммуникационной связью, помочь в выполнении первоочередных работ по спасению людей на водной акватории, проведении специальных мероприятий по разминированию территории нашего края. Надеюсь, что эти достижения помогут в вашем нелегком труде по выполнению задач по назначению, - сказал председатель Николаевской ОГА.

Отметим также, что в ходе практических отработок были награждены победители конкурса среди спасательных подразделений области «На лучшее оснащение специального аварийно-спасательного автомобиля».