Повышение квалификации студентов «Медико-Природничого Університету»

Студенты «Медико-Природничого Університету» 5 ноября участвовали в конференции по теме «Организация контроля и профилактики послеоперационных гнойно-воспалительных инфекций, вызваных микроорганизмами, резистентными к действию антимикробных препаратов» и получили методические рекомендации по теме «Хирургическая и гигиеническая обработка рук медперсонала».
Об этом сообщили в пресс-службе университета.
Конференция прошла в Херсоне в теплой обстановке под руководством главы Херсонской областной организации «Ассоциация медицинских сестер Украины» и главной медицинской сестры Херсонской областной больницы Е.Кузнецовой.
«Медико-Природничий Університет» продолжает ноябрьский набор студентов на вечернюю, заочную, дистанционную формы обучения по специальностям:
223 Медсестринство, специализации:
- сестра медицинская по косметическим процедурам (косметолог, подолог);
- менеджмент и управление в области охраны здоровья (с правом занимать должность старшей и главной медицинской сестры в ЛПУ, здравпунктах и ФАПах);
- сестра медицинская по массажу и лечебной физкультуре (специалист в области физической терапии, эрготерапии);
- сестра медицинская по стоматологии (ассистент врача стоматолога);
- сестра медицинская по диетическому питанию.
053 Психология, специализации:
- практическая психология;
- медицинская психология.
Телефоны приемной комиссии: (096)-305-05-96, (095)-443-67-79, (093)-608-62-97.
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«Медико-Природничий Університет» приглашает всех желающих получить высшее медицинское образование!