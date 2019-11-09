Повышение квалификации студентов «Медико-Природничого Університету»

Студенты «Медико-Природничого Університету» 5 ноября участвовали в конференции по теме «Организация контроля и профилактики послеоперационных гнойно-воспалительных инфекций, вызваных микроорганизмами, резистентными к действию антимикробных препаратов» и получили методические рекомендации по теме «Хирургическая и гигиеническая обработка рук медперсонала».

Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Конференция прошла в Херсоне в теплой обстановке под руководством главы Херсонской областной организации «Ассоциация медицинских сестер Украины» и главной медицинской сестры Херсонской областной больницы Е.Кузнецовой.

«Медико-Природничий Університет» продолжает ноябрьский набор студентов на вечернюю, заочную, дистанционную формы обучения по специальностям:

223 Медсестринство, специализации: - сестра медицинская по косметическим процедурам (косметолог, подолог); - менеджмент и управление в области охраны здоровья (с правом занимать должность старшей и главной медицинской сестры в ЛПУ, здравпунктах и ФАПах); - сестра медицинская по массажу и лечебной физкультуре (специалист в области физической терапии, эрготерапии); - сестра медицинская по стоматологии (ассистент врача стоматолога); - сестра медицинская по диетическому питанию.

053 Психология, специализации: - практическая психология; - медицинская психология. Телефоны приемной комиссии: (096)-305-05-96, (095)-443-67-79, (093)-608-62-97. Адрес: Николаев, проспект Богоявленский 43А.

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«Медико-Природничий Університет» приглашает всех желающих получить высшее медицинское образование!