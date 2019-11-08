«Николаевоблтеплоэнерго» ввело новый порядок принятия показаний с тепловых счетчиков

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» для улучшения уровня обслуживания потребителей с начала отопительного сезона 2019-2020 годов внедряет новый порядок принятия отчетных сведений потребления тепловой энергии по приборам учета тепловой энергии (тепловым счетчикам).

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

Принятие отчетных сведений осуществляется в следующих терминах по категориям потребителей:

- бюджетные учреждения – 1 и 15 числа отчетного месяца (2 раза в месяц); - население – с 26-28 числа отчетного месяца; - прочие потребители – с 25 по последнее число отчетного месяца.

В случае возникновения вопросов следует обращаться по телефонам (0512) 58-12-71, 58-12-74. Информацию также можно предоставить по электронной почте kontrol.zbut@gmail.com.