Агромаркет на элеваторах ГК «Прометей»: Экономия до 200 гривен на одну тонну удобрений

Уже год на базе элеваторов ГК «Прометей» работает «Агромаркет», где фермер может не только купить, но и обменять зерновые и масличные культуры на минеральные удобрения. За время работы «Агромаркет» показал, что такое сотрудничество выгодно обеим сторонам – и фермерам, и элеваторам.

Об этом сообщает сайт «Elevatorist».

Поменять зерно на удобрение

Обмен зерна на удобрения осуществляется на всех 23 элеваторах ГК «Прометей». Как правило, обмен происходит по факту: аграрий привозит на элеватор зерно и забирает определенное количество удобрений. Это выгодно как небольшим фермерам, так и владельцам крупных хозяйств. Если же речь идет о крупной партии удобрений, например, более вагонной нормы, то количество и сроки доставки оговариваются заранее.

По условиям бартера при обмене зерновых и масличных культур работают определенные скидки. С «Агромаркетом» фермеры экономят дважды: во-первых, покупают удобрения со скидкой, во-вторых – снижаются расходы на логистику

- Получается, что обменять зерно на удобрения у нас – минимум на 200 гривен дешевле, чем просто купить. Фермер понимает, что с нами он экономит. И на логистике экономит, и по бартерным сделкам получает скидки, - рассказывает ведущий менеджер по продаже минеральных удобрений ГК «Прометей» Денис Коломиец.

Условия сотрудничества между элеватором и аграрием зависят не только от рыночных цен на зерновые культуры и удобрения.

- Во-первых, наша задача состоит в том, чтобы по цене быть четко в рынке или чуть-чуть дешевле. Во-вторых, у нас существует индивидуальный подход к каждому фермеру. Для наших постоянных клиентов цена всегда будет ниже, чем по рынку, - объясняет руководитель сектора аналитики и мониторинга ГК «Прометей» Григорий Гудыма.

Как рассказал аналитик Григорий Гудыма, на каждом элеваторе в составе ГК «Прометей» заинтересованы в том, чтобы предоставлять клиенту широкий ассортимент качественных услуг. Элеваторы предлагают практически весь спектр удобрений азотной и азотно-фосфорной групп.

- Поскольку у нас прямые отношения с производителем, то мы гарантируем качество удобрений, которые поставляем. То, что фермер купит на рынке у посредника (фирмы-однодневки), может быть плохого качества, товар могут не завезти вовремя или же не поставить вовсе. Мы все важные факторы сводим в одной точке на элеваторе – необходимый товар есть в наличии, по выгодной цене и хорошего качества. А еще мы экономим фермерам самый дорогостоящий ресурс – время. Благодаря такой схеме фермеру не надо терять время на поиски необходимого ему товара, - акцентирует внимание на преимуществах проекта Григорий Гудыма.

Информация по условиям обмена по каждому элеватору постоянно обновляется. В рамках «Агромаркета» фермерам приходит смс-рассылка от элеватора в своем регионе. Как рассказал Денис Коломиец, за каждым элеватором закреплен менеджер, который имеет базу фермеров и сообщает про обновление цен. Также существуют телеграмм-каналы и другие открытые источники информации по условиям обмена «Агромаркета».

Участвуя в обмене, аграрий может заказать доставку удобрений железнодорожным транспортом, так как у ГК «Прометей» есть возможность поставлять грузы на любую ж/д станцию Украины.

- Мы можем поставить вагон удобрений на станцию клиента в любой регион страны. Доставить вагон, согласно заказу фермера, освободив его от необходимости самому заниматься оплатой услуг по этому вагону – очисткой, раскредитовкой и т.д. Клиенты остаются довольны: приехал на станцию, получил груз, - рассказывает Денис Коломиец.

Восстановить доверие к элеватору

Для самих элеваторов «Агромаркет» – это дополнительный инструмент для привлечения производителей агропродукции. Как считает специалист по аналитике и мониторингу Григорий Гудыма, так исторически сложилось, что для сельхозпроизводителя хранение на сторонних складах вызывает определенные, часто необоснованные, опасения.

- Наша задача ежедневно подтверждать доверие к элеваторам. Почему-то большинство людей воспринимает элеватор, как точку продажи или покупки. По моему мнению, в первую очередь элеватор – это точка предоставления комплекса качественных услуг, - отметил аналитик Григорий Гудыма.

За год работы «Агромаркета» бартерные сделки заняли больше половины продаж удобрений на элеваторах – 60%. По словам Дениса Коломийца, когда программа только начиналась, количество сделок было около 10%.