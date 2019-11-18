Готовим сани летом, телегу зимой, а пенсионные сбережения смолоду

Украинцы в возрасте от 40 лет все чаще задумываются о том, как жить после окончания трудовой карьеры и выхода на пенсию. Отстраниться от этой мысли даже в молодом возрасте (а молодыми ВОЗ считает людей до 44 лет) почти невозможно, ведь в новостных выпусках периодически появляется информация об изменениях в пенсионном законодательстве, а вездесущая реклама влияет на наше подсознание больше, чем кажется. С другой стороны, 40 лет - это прекрасный возраст, чтобы начать откладывать деньги на безбедную старость. Но что конкретно делать людям, которым пошел пятый десяток? Как сохранить деньги и не потратить их раньше? Забегая вперед скажем, что умный способ обеспечить себе комфорт на пенсии - это начать инвестировать в ценные бумаги уже сегодня.

Ориентация на Запад

Инвестирование в акции и другие ценные бумаги предприятий - это обычная практика сохранения и приумножения средств для граждан США и многих стран Европы. Если в Украине показатель вовлеченности населения к инвестированию не превышает 1%, то в Финляндии инвестируют более 39% всего населения, а в Эстонии - более 51%. Более половины всех американцев также хранят деньги в ценных бумагах.

США, кстати, лидируют не только по общему количеству сбережений, но и по показателю отношения пенсионных активов к ВВП страны. 81% пенсионных доходов они получают из личных инвестиций и взносов в Фонды пенсионного страхования. Это ярко демонстрирует стремление жителей США к реализации «американской мечты», которая предусматривает перспективу процветания страны путем самостоятельного обогащения.

В Украине ситуация пока совершенно противоположная. О введении накопительной пенсионной системы только ведутся дискуссии в кулуарах Верховной Рады, а украинцы отдают предпочтение банковским депозитам, если хотят сохранить средства.

«Почему американцы хранят деньги в ценных бумагах, а не на депозитных счетах?» - спросите вы. Дело в том, что со времен Великой депрессии фондовые индексы находятся в долгосрочном тренде роста несмотря на различные периодические финансовые кризисы. Такой рост позволяет стабильно получать пассивный доход, размер которого перекрывает реальные темпы инфляции.

Денис Белый Эту же модель можно прямо спроектировать на ситуацию в Украине. Ежегодно наличные доллары, которые мы часто просто сохраняем дома, теряют 1-2% в стоимости. Есть ли какое-то решение? Да есть. И о нем мы расспросили у Дениса Белого, аналитика ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА».

Инвестиции в гособлигации как пенсионные накопления: эффективность и выгода

Все желающие украинцы могут инвестировать в облигации внутреннего государственного займа. Это ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов. Выпуск гособлигаций предусмотренный действующим законодательством Украины и госбюджетом на соответствующий год, поэтому такой способ инвестирования является наиболее безопасным из всех. Это особенно важно, если мы говорим о пенсионных сбережениях.

Если вы выбираете гособлигации как способ сохранить средства, то можете быть уверены, что вернете всю сумму до последней копейки и получите свой процентный доход - это гарантирует государство. С депозитами сложнее - государство гарантирует возврат максимально 200 тыс. гривен в случае непредвиденных ситуаций с банком.

Средний размер доходности облигаций составляет 14,72% в гривне и 5,07% в валюте. Процентная ставка при этом не меняется, поэтому вы точно знаете, сколько прибыли получите. Практически весь доход остается у вас, ведь платить НДФЛ не требуется (оплачивается только 1,5% военного сбора). На практике это выглядит так, что с каждой облигации стоимостью 1150 грн (минимальная стоимость гособлигации в ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА) после всех отчислений вы получаете 166,75 грн дохода за год. В долларах сумма чистого ежегодного дохода составляет 57,5 долларов с каждой облигации. Для сравнения: если разместить 1150 грн на депозитном счете по ставке 14,72%, то после уплаты всех налогов у вас по факту остается 136 гривен.

Купить государственные облигации можно только через банки и учреждения, которые имеют лицензию на осуществление такого типа деятельности, в частности в ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА», отделение которого в нашем регионе находится по адресу: город Николаев, улица Адмиральская, 18. Посетите для получения персональной бесплатной консультации инвестиционного менеджера. Если вы хотите узнать о мировом опыте инвестирования, возможности получения дополнительного пассивного дохода, задать свои вопросы аналитику фондовых рынков, посетите бесплатный мастер-класс «Искусство инвестирования». Ближайший из них состоится 20 ноября в 18:30 по адресу: город Николаев, улица Адмиральская, 18.

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Материал предоставлен ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА»