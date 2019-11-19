«Николаевводоканал» меняет задвижки на водопроводной сети – старые механизмы уже отработали срок эксплуатации

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В Николаеве 19 ноября сотрудники водоканала выполняют работы по замене задвижек водопровода.

Об этом сообщили в пресс-службе «Николаевводоканала».

По состоянию на 15:00 уже заменили две задвижки диаметром 150 мм. Старые задвижки уже отработали срок эксплуатации, и поэтому подлежат замене. Сейчас продолжаются работы по монтажу задвижки диаметром 600 мм. Для выполнения работ задействовано 5 единиц специализированной техники и бригада под руководством мастера водопроводной сети Александра Костогрыза. От работы задвижек водопровода зависит скорость выполнения ремонта и радиус отключения водоснабжения в случае аварийных ситуаций. Работы выполняются с опережением запланированного графика.

«Просим прощения у горожан за временные неудобства! Спасибо за понимание!» - сообщили в водоканале.

Вадим Богданов

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