«Николаевводоканал» меняет задвижки на водопроводной сети – старые механизмы уже отработали срок эксплуатации

В Николаеве 19 ноября сотрудники водоканала выполняют работы по замене задвижек водопровода.

Об этом сообщили в пресс-службе «Николаевводоканала».

По состоянию на 15:00 уже заменили две задвижки диаметром 150 мм. Старые задвижки уже отработали срок эксплуатации, и поэтому подлежат замене. Сейчас продолжаются работы по монтажу задвижки диаметром 600 мм. Для выполнения работ задействовано 5 единиц специализированной техники и бригада под руководством мастера водопроводной сети Александра Костогрыза. От работы задвижек водопровода зависит скорость выполнения ремонта и радиус отключения водоснабжения в случае аварийных ситуаций. Работы выполняются с опережением запланированного графика.