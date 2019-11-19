«Николаевоблтеплоэнерго» напомнило, что изменился порядок предоставления льгот на услуги ЖКХ

Начиная с октября 2019 года, согласно Закону Украины «О жилищно-коммунальных услугах» льготы на такие услуги предоставляются в денежной форме.
Об этом сообщили в пресс-службе «Николаевоблтеплоэнерго».
Рассчитанные органами социальной защиты населения суммы льгот перечисляться «Ощадбанку» для дальнейшего проведения им расчетов с поставщиками услуг за каждого конкретного льготника (безналичная форма). Льготникам, которые подали заявление в орган социальной защиты населения на получение льготы наличными, выплата будет осуществляться в наличной форме в указанный в заявлении способ (банк или почта). В связи с этим платеж за услугу начисляется в полном объеме, без учета скидки, которая предоставляется льготнику.
В случае получения наличных льготник должен уплатить за потребленные услуги полностью. Другие льготники платят, как и раньше, часть платежа, а сумму льготы за них перечислит поставщику услуг «Ощадбанк» (при наличии данных о номере мобильного телефона льготник получит информационное сообщение от банка о проведенных платежах).
Учитывая, что соответствующий механизм вводится в Украине впервые, из-за неточностей в данных по техническим причинам могут быть случаи не начисления отдельным лицам суммы льготы за октябрь 2019 года. В таком случае рекомендуем обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства. Сумма льготы за октябрь в таком случае будет доначислена в следующем месяце.
Более подробную информацию можно получить в районных управлениях социальных выплат и компенсаций:
УСВК Центрального района – улица Декабристов, 25, каб.18, тел. 36-22-97;
УСВК Ингульского района – улица Николаевская, 26, тел. 58-61-17;
УСВК Заводского района – улица Мореходная, 9, тел. 34-60-28;
УСВК Корабельного района – улица Новостройная, 1, тел. 60-09-05.