«Николаевоблтеплоэнерго» напомнило, что изменился порядок предоставления льгот на услуги ЖКХ

Начиная с октября 2019 года, согласно Закону Украины «О жилищно-коммунальных услугах» льготы на такие услуги предоставляются в денежной форме.

Об этом сообщили в пресс-службе «Николаевоблтеплоэнерго».

Рассчитанные органами социальной защиты населения суммы льгот перечисляться «Ощадбанку» для дальнейшего проведения им расчетов с поставщиками услуг за каждого конкретного льготника (безналичная форма). Льготникам, которые подали заявление в орган социальной защиты населения на получение льготы наличными, выплата будет осуществляться в наличной форме в указанный в заявлении способ (банк или почта). В связи с этим платеж за услугу начисляется в полном объеме, без учета скидки, которая предоставляется льготнику.

В случае получения наличных льготник должен уплатить за потребленные услуги полностью. Другие льготники платят, как и раньше, часть платежа, а сумму льготы за них перечислит поставщику услуг «Ощадбанк» (при наличии данных о номере мобильного телефона льготник получит информационное сообщение от банка о проведенных платежах).

Учитывая, что соответствующий механизм вводится в Украине впервые, из-за неточностей в данных по техническим причинам могут быть случаи не начисления отдельным лицам суммы льготы за октябрь 2019 года. В таком случае рекомендуем обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства. Сумма льготы за октябрь в таком случае будет доначислена в следующем месяце.

Более подробную информацию можно получить в районных управлениях социальных выплат и компенсаций: