Черная пятница каждый день! Распродажа кожаной обуви от производителя Villomi

С 22 по 30 ноября включительно состоится распродажа кожаной женской и мужской обуви от украинского производителя Villomi. Большой выбор женских моделей от 35 по 42 размер, мужских от 40 по 45 размеры.

В период Черной пятницы при покупке любой пары обуви Вы можете принять участие в лотерее, в которой можно выиграть кошелек, портмоне, ключницу, носки или средства по уходу за обувью.

ВНИМАНИЕ! В магазине города Николаев представлены не все модели, которые есть на нашем сайте. Вы можете заказать на примерку понравившуюся модель, просто позвонив или написав нам 093-100-30-88 (viber). Больше моделей можно увидеть на нашем сайте https://www.vm-villomi.ua или в instagramvm.villomi.ua.

Магазин находится по адресу: улица Большая Морская, 62 (остановка Фалеевская). График работы магазина с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00, а в субботу с 10:00 до 16:00. Воскресенье – выходной.

Будем рады Вас видеть!