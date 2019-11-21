«Николаевоблтеплоэнерго» заменило старые трубы на улице Радостной и начало восстанавливать дорогу

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» 20 ноября начало работу по восстановлению асфальтового покрытия на улице Радостной.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

В октябре этого года благодаря инвестиционной программе «Реконструкция тепловых сетей на улице Радостная» была закончена замена стальных труб на современные трубы в полиэтиленовой оболочке. После усадки почвы провели работы по укладке щебнем основания дороги.

В течение 2017-2018 годов в межотопительный период при проведении гидравлических испытаний на данной тепловой сети происходили неоднократные порывы, предприятие проводило замену частей трубопроводов и восстановление благоустройства.