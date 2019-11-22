«Николаевоблтеплоэнерго» купило новый экскаватор – до этого технику приходилось арендовать

В ноябре ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» за счет займов, предоставленных Международным банком реконструкции и развития и Фондом чистых технологий, приобрело экскаватор-погрузчик «Bobcat B730».

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

«На балансе предприятия находится только два экскаватора в удовлетворительном состоянии – ЭО 2625 и «Борекс-2203». На ремонт этих экскаваторов в прошлом году предприятие потратило 69 тысяч гривен. Кроме этого, потребность в экскаваторах в 2019 году была покрыта за счет аренды техники на сумму 638 тысяч 425 гривен. Это стало причиной низкой скорости устранения аварийных ситуаций. С учетом глубин, на которых проложены тепловые сети города, наличие такой техники крайне необходимо. Поскольку наша техника работает в агрессивных средах, износ узлов и агрегатов значительно ускоряется. Это требует дополнительных капиталовложений на ремонт и модернизацию оборудования», - сообщили на предприятии.