Расширение бизнес-связей на Global Grain Geneva 2019 в стратегии развития ГК «Прометей»

12-14 ноября состоялась международная конференция Global Grain Geneva 2019 – событие, ежегодно объединяющее лидеров зернового и масличного сектора.

Об этом сообщили в группе компаний «Прометей».

Конференция в этом году была посвящена перспективам торговли и развитию инфраструктуры зернового бизнеса в Черноморском регионе, также рассматривались вопросы финансирования зерновой торговли. Участие в конференции принимали представители зерноторговых, транспортных компаний и финансовых институтов: банков и фондов.

Global Grain Geneva 2019 посетили участники из более чем 40 стран мира, что позволило наладить новые бизнес-связи, а в ходе проведения ряда деловых встреч с банками и фондами обсудить вопросы по привлечению финансирования для развития бизнеса группы компаний «Прометей».