Глава Николаевской ОГА встретился с работниками «Степового» и пообещал изучить вопрос с распаевкой земель

В четверг, 21 ноября, председатель Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник провел встречу с работниками ГП «Степовое», на которой обсуждались проблемы по паям земли совхоза в Николаевском районе.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.
«Люди в течение 25-30 лет обращаются за помощью, чтобы наконец решить вопрос с распаевкой земли совхоза в Николаевском районе. Вместе с правоохранительными органами детально изучим вопрос. От себя предоставлю полную поддержку, чтобы люди получили паи, которые они заработали на законных основаниях, работая на государственном предприятии «Степовое» на различных должностях », - отметил председатель ОГА на своей странице в Facebook.