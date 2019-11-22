Глава Николаевской ОГА встретился с работниками «Степового» и пообещал изучить вопрос с распаевкой земель

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В четверг, 21 ноября, председатель Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник провел встречу с работниками ГП «Степовое», на которой обсуждались проблемы по паям земли совхоза в Николаевском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

«Люди в течение 25-30 лет обращаются за помощью, чтобы наконец решить вопрос с распаевкой земли совхоза в Николаевском районе. Вместе с правоохранительными органами детально изучим вопрос. От себя предоставлю полную поддержку, чтобы люди получили паи, которые они заработали на законных основаниях, работая на государственном предприятии «Степовое» на различных должностях », - отметил председатель ОГА на своей странице в Facebook.

Вадим Богданов

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