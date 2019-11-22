Глава Николаевской ОГА встретился с работниками «Степового» и пообещал изучить вопрос с распаевкой земель

В четверг, 21 ноября, председатель Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник провел встречу с работниками ГП «Степовое», на которой обсуждались проблемы по паям земли совхоза в Николаевском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.