В Николаевской ОГА обсудили изменения в плане формирования громад Вознесенского и Еланецкого районов

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В четверг, 21 ноября, председатель Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник провел встречу относительно внесения изменений в Перспективный план формирования территорий громад Вознесенского и Еланецкого районов.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Участие в дискуссии приняли представители сельских советов, райгосадминистраций, районных советов и уже созданных громад, присоединился и помощник народного депутата Украины Артема Черноморова Никита Козыренко.

«Пришли к решению об объединении Бугской и Дорошевской громад на Вознесенщине. И к реализации подхода один район – одна громада в Еланецком районе. Наша основная позиция – громады должны самостоятельно функционировать, быть способными, как сейчас говорят. Инфраструктура, услуги, школы, детские сады – все эти аспекты должны учитываться», - заявил Александр Стадник.

Вадим Богданов

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