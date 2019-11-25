ГИЯРУ начало публичное обсуждение вопроса о продолжении эксплуатации энергоблока №3 Южно-Украинской АЭС

С целью привлечения общественности к обсуждению вопросов по принятию решений, которые могут влиять на состояние окружающей среды, предоставления возможности свободного доступа к информации о деятельности органов исполнительной власти Государственная инспекция ядерного регулирования Украины с 22 ноября по 22 декабря проводит публичное общественное обсуждение вопроса о возможности продолжения эксплуатации ядерной установки – энергоблока №3 Южно-Украинской АЭС.

Об этом говорится в сообщении Госатомрегулирования.

Во исполнение требований Закона Украины «О разрешительной деятельности в сфере использования ядерной энергии» эксплуатирующая организация ГП НАЭК «Энергоатом» предоставила на рассмотрение Госатомрегулирования Заявление о внесении изменений в лицензию серии ЕО №000064 на право осуществления деятельности «эксплуатация ядерной установки энергоблока №3 Южно-Украинской АЭС» в связи с обеспечением безопасной долгосрочной эксплуатации энергоблока №3 Южно-Украинской АЭС на энергетических уровнях мощности по достижении установленного проектом срока службы.

В Отчете по периодической переоценке безопасности (ОППБ) энергоблока №3 Южно-Украинской АЭС, который в соответствии с законодательством является обязательным приложением к заявлению, эксплуатирующей организацией обоснована возможность безопасной долгосрочной эксплуатации энергоблока (с материалами комплексного анализа безопасности энергоблока №3 Южно-Украинской АЭС можно ознакомиться по ссылке).

Госатомрегулирование завершило государственную экспертизу ядерной и радиационной безопасности материалов ОППБ энергоблока №3 Южно-Украинской АЭС (с проектом заключения государственной экспертизы можно ознакомиться по ссылке).

С целью проверки полноты и достоверности сведений, содержащихся в представленных ГП «НАЭК «Энергоатом» документах, определения способности заявителя соблюдать условия производства заявленного вида деятельности, установленные нормами и правилами по ядерной и радиационной безопасности, в период с 18 по 22 ноября на площадке Южно-Украинской АЭС было проведено инспекционное обследование. С актом инспекционного обследования можно ознакомиться по ссылке.

С содержанием проекта решения Госатомрегулирования по результатам рассмотрения Заявления ГП НАЭК «Энергоатом» о внесении изменений в лицензию серии ЕО №000064 на право осуществления деятельности «эксплуатация ядерной установки энергоблока № 3 Южно-Украинской АЭС» можно ознакомиться по ссылке.

Документы ОП «Южно-Украинская АЭС» (Отчет по периодической переоценке безопасности «Фактор безопасности №14. Влияние эксплуатации на окружающую среду») доступны по ссылке.

Ознакомиться с Отчетом о проведении общественных слушаний и встреч с общественностью в формате общественных слушаний для рассмотрения материалов по обоснованию безопасности продления срока эксплуатации энергоблока № 3 ОП «Южно-Украинская АЭС» сверх проектного срока можно по ссылке.

Замечания и предложения к проекту решения принимаются до 22 декабря 2019 года:

- по адресу: Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, Киев, 01011, ул. Арсенальная 9/11 (в письменном виде); - e-mail: pr@hq.snrc.gov.ua.

Контактное лицо: Гаврюк Анна Юрьевна – заведующая сектором информационно-аналитического обеспечения и связей с общественностью Госатомрегулирования, тел. (044) 277-12-02, факс. (044) 254-33-11.

В рамках обсуждения Госатомрегулирование при участии ГП «НАЭК «Энергоатом» 17 декабря в 12:00 проводит общественные слушания по адресу: Николаевская область, Южноукраинск, проспект Независимости, 10, Дворец культуры «Энергетик» ОП «Южно-Украинская АЭС». Контактное лицо: Александр Пелюх – начальник управления информации и общественных связей – пресс-секретарь генерального директора ОП «Южно-Украинская АЭС». Телефон для справок: (05136) 5-64-44.