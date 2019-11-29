В Николаев съедутся представители ОСМД со всего южного региона: до конца регистрации осталось три дня

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Совместный Проект ЕС/ПРООН HOUSES приглашает представителей ОСМД и активных горожан присоединиться к участию в южном региональном форуме «Энергодом», на котором презентуют программу Фонда энергоэффективности по поддержке энергомодернизации многоквартирных домов, и который состоится 4 декабря.

Об этом сообщают «Подробности».

«Энергодом» - это программа частичного возмещения расходов на мероприятия по энергоэффективности в многоквартирных домах. Программа мероприятия:

- презентация комплексной программы модернизации многоквартирных домов «Энергодом»;

- основные требования к энергоаудиту в условиях программы «Энергодом»;

- синергия сотрудничества ОСМД и городского совета в рамках программы «Теплый Николаев», результаты и планы;

- как провести общее собрание и правильно оформить его результаты;

- подготовка и представление заявок в Фонд энергоэффективности.

В связи с ограниченным количеством мест участие исключительно по предварительной онлайн-регистрации по ссылке. Регистрация открыта до 17:00 1 декабря.

Приглашение (подтверждение участия) вышлют не позднее 17:00 2 декабря. Участие – бесплатное. Место проведения: сессионный зал Николаевского областного совета. Начало регистрации: 10:00-10:30.

Вадим Богданов

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