Николаевский клуб спортивного покера «Malinka» в свой День рождения разыгрывает призовой фонд в 100 тысяч гривен

В субботу, 30 ноября, грандиозным турниром николаевский Клуб спортивного покера «Malinka» отмечает свой первый День рождения.

Об этом клуб сообщает на своей официальной странице в Facebook.

Фонд праздничного турнира составит 100 тысяч гривен.

Кроме этого, клуб будет встречать гостей праздничным фуршетом и отличным настроением. Начало регистрации – 13:00.

За этот год клуб не только собрал вокруг себя лучших спортсменов-покеристов, но и стал местом, где собираются интеллектуалы. Например, с недавнего времени в КСП «Malinka» также проводятся и игры «Мафия».

Отметим, что недавно общественная организация «NikPokerSport» сообщила, что на базе Клуба спортивного покера «Malinka» в Николаеве под эгидой Федерации спортивного покера Украины будет создан Первый Национальный студенческий клуб.

Напомним, что Приказом Министерства молодежи и спорта от 16 августа 2018 №3780 спортивный покер отнесен к неолимпийским видам спорта и включен в реестр признанных видов спорта в Украине.