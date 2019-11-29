В Николаеве обсудили земельную реформу

В пятницу, 29 ноября, в Николаеве состоялся земельный форум в рамках проекта «Диалоги об Украине», посвященный перспективам введения рынка земли.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

В мероприятии приняли участие заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, уполномоченный Президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко, советник председателя Николаевской ОГА Татьяна Стахевич, народные депутаты Украины Артем Черноморов, Александр Гайду, Александр Пасечный, Ирина Аллахвердиева, Игорь Копытин, директор департамента АПК Николаевской ОГА Елена Пискун, депутаты Николаевского областного совета, местных советов, руководители районов и ОТГ, фермеры, неравнодушные граждане из Николаева и Херсона. Главными спикерами мероприятия выступили Тарас Высоцкий и Роман Лещенко.

Они рассказали присутствующим о составляющих земельной реформы и сроках ее проведения, шагах правительства для обеспечения малых и средних фермеров доступом к финансированию, планах по борьбе с рейдерством, мерах, которые будут приниматься для защиты прав собственников паев.

- Три основные цели земельной реформы: первая – миллионы украинцев должны получить возможность свободно распоряжаться своей собственностью; все инструменты реформы должны стимулировать экономическое развитие сектора и экономику в целом, и третье, чтобы те, кто хочет работать фермерами, аграрными производителями, развивали свое дело и имели доступные финансовые ресурсы, - отметил Тарас Высоцкий.

В ходе дискуссии участники мероприятия обменялись замечаниями и предложениями. Обсуждение показало, что землевладельцы и фермеры, а также некоторые из граждан, принимавших участие в форуме, полностью не доверяют земельной реформе. Основными проблемными вопросами стали вопросы инвентаризации земли, государственного имущества, детенизации аграрного бизнеса, устранение недостатков налогового хозяйства для фермеров.

В результате обсуждения участники форума пришли к согласию по ряду вопросов. В частности, это введение единого налога на гектар, возможность выкупа земли гражданами и движение к детенизации агробизнеса.

Тарас Высоцкий и Роман Лещенко заверили присутствующих, что все предоставленные предложения будут тщательно рассмотрены в правительстве и доведены до сведения президента Украины Владимира Зеленского.