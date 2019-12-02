Качественная и доступная первичная медицинская помощь – приоритет в деятельности Николаевской ОГА

Для обеспечения доступности первичной медицинской помощи населению в Николаевской области создано 35 центров первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСД), из которых в сельской местности 25, в том числе 6 в объединенных территориальных громадах и одно коммунальное некоммерческое предприятие здравоохранения «Амбулатория групповой практики» в Михайловской ОТГ.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Все ЦПМСД работают как коммунальные некоммерческие предприятия, заключили договоры с Национальной службой здоровья Украины и финансируются по новой модели – в соответствии с количеством заключенных деклараций с населением. На конец ноября декларациями охвачено около 70% жителей области.

В 2018 году начато строительство 14 сельских амбулаторий, 12 из которых уже завершено. Приобретено 14 единиц автотранспорта для семейных врачей. Проводятся работы по закупке 9 автомобилей и 46 комплектов телемедицинского оборудования для 41 сельской амбулатории. В ближайших планах – строительство еще четырех амбулаторий и оснащение их необходимым оборудованием.

В области реализуется проект ГФРР «Капитальный ремонт радиологического корпуса Николаевского областного онкологического диспансера». Стоимость проекта составляет 81,7 миллиона гривен. Из областного бюджета выделено на софинансирование 8,2 миллиона гривен.

В рамках областной программы борьбы с онкологическими заболеваниями для Николаевского областного онкологического диспансера Николаевского областного совета в 2018-2019 годах закуплен автоматический гистологический процессор Tissue-Tek VIP 6 на сумму 1,4 миллиона гривен, рентгеновская диагностическая система на сумму 3,6 миллиона гривен и гамма-терапевтический аппарат для высокодозированной брахиотерапии на сумму 23,7 миллиона гривен, лапароскопическое оборудование, лекарственные средства для химиотерапии.

Оказание экстренной медицинской помощи населению области обеспечивает Николаевский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, в состав которого входит 5 станций экстренной (скорой) медицинской помощи, которым подчинены 20 пунктов постоянного базирования и 10 пунктов временного базирования бригад экстренной медицинской помощи. Всего в работе центра задействовано 120 автомобилей. Продолжается обновление автопарка. Николаевским областным центром экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в 2018 году получено 11 единиц автотранспорта, в мае 2019 за счет субвенции из местных бюджетов и за счет областного бюджета получено 13 единиц современных автомобилей экстренной медицинской помощи типа «В» на общую сумму 55,2 миллиона гривен.

Задачи, требующие решения – сложные и ответственные. Вопрос предоставления качественной и доступной первичной медицинской помощи среди приоритетов областной государственной администрации.