«Наша задача - контролировать глав ОГА», - Кормышкин

Местное самоуправление должно быть сильным и действовать в интересах родного края и контролировать работу ОГА.

Об этом на своей странице в Facebook заявил депутат Николаевского облсовета Юрий Кормышкин.

«Мы вместе доказали, что облсовет – это не набор статистов как некоторые фракции в ВР. Наоборот, это сила, избранная жителями Николаевщины. Сила, с которой нужно считаться. Надо не забывать: губернаторов назначают и снимают, они приезжают и уезжают, а нам и нашим семьям здесь жить и работать постоянно. Наша задача, как представителей самоуправления, контролировать глав ОГА и делать свою работу в облсовете. А ее накопилось более чем достаточно», - написал глава «Нашего края» в области.

По словам Юрий Кормышкина, первоочередно нужно рассматривать бюджетные вопросы. Поэтому предложил отложить всё, что разъединяет депутатский корпус, и собраться, чтобы принять решения по действительно важным для области и людей вопросам.