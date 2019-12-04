«Мы такие же, как и другие»: в Николаеве состоялся концерт к Международному Дню людей с инвалидностью

В Николаеве к Международному Дню людей с инвалидностью в Областном дворце культуры состоялись hand-made ярмарка от организаций людей с инвалидностью со всей области и концерт, среди выступающих которого были и особенные участники.
Об этом сообщили в пресс-центре порта «Ника-Тера».
На данное мероприятие пригласили и представителей «Морского специализированного порта Ника-Тера», как компанию-друга и многолетнего партнёра для многих общественных советов и организаций, которые помогают людям с инвалидностью.
В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией №47/3 провозгласила 3 декабря Международным днем людей с инвалидностью с целью продвижения их прав во всех сферах общественной жизни, а также привлечения внимания широкой общественности к проблемам таких людей. Многие из таких особенных детей и взрослых стараются вести полноценную, активную и продуктивную жизнь.
Зал Областного дворца культуры 29 ноября собрал со всей Николаевской области организации и фонды, деятельность которых напрямую направлена на помощь, поддержку и развитие людей с инвалидностью. Со сцены отмечали самых активных грамотами и благодарственными листами, был вручен Орден Святого Николая Чудотворца «За заслуги перед Николаевщиной» главе Николаевской областной организации лиц с инвалидностью Ольге Степаненко. В свою очередь, от лица виновников праздника Ольга Степаненко отметила предприятие «МСП Ника-Тера» за весомый вклад в поддержку и развитие людей с инвалидностью.
Уже много лет важной частью социальной политики «Морского специализированного порта Ника-Тера» выступает оказание помощи особенным людям и детям города.
- Мы всегда стараемся помогать в трудных ситуациях особенным николаевцам, понимая недостаточное бюджетное финансирование, - отметил первый заместитель начальника порта «МСП Ника-Тера» Анатолий Дворник. - Мы за последний год уделили большое внимание благотворительным фондам и различным организациям, таким как благотворительный фонд «Доброта и Доверие», Кают-компания «Незламні», «Усмішка дитини», Совету людей с инвалидностью Ингульского и Корабельного районов, подшефным интернатам №2, №6 и многим другим. Коллектив нашего предприятия желает от всего сердца всем энергии и желания жить, искренней поддержки, здоровья, больше доброты, мира и любви, - добавил Анатолий Дворник.