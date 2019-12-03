«Николаевоблтеплоэнерго» отремонтировало сети отопления, поврежденные недобросовестным подрядчиком

Работники «Николаевоблтеплоэнерго» восстановили теплоснабжение для жителей домов по адресам проспект Центральный, 263, 261.

Об этом сообщается на Facebook-странице предприятия.

Дома по этому адресу были отключены от централизованного теплоснабжения для проведения аварийно-восстановительных работ тепловой сети.

Напомним, что подрядчик, который ремонтировал дорогу в этом районе, повредил теплосеть. Данная тепловая сеть проходит от бойлерной по адресу проспект Центральный, 263 до жилого дома по адресу проспект Центральный, 261.