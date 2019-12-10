Грузооборот порта «Ника-Тера» достиг рекордных 8 миллионов тонн

В 2019 году николаевский «Морской специализированный порт Ника-Тера», входящий в группу компаний Group DF, достигнет максимального за всю историю порта показателя грузооборота.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

- В ночь с 8 на 9 декабря 2019 года мы установили абсолютный рекорд для «Ника-Теры» – обработали 8-миллионную тонну. Это более чем на 2 миллиона тонн выше объема перевалки в 2018 году, - заявил начальник порта Алим Агакишиев.

По его словам, из восьми миллионов тонн зерновые, зернобобовые и масличные грузы составили 5,6 млн тонн или 69,9 %, навалочные – 1,6 млн тонн (19,4%), шрот – 685,4 тыс. тонн (8,5 %), наливные – 172, 7 тыс. тонн или 2,1%.

- На динамику роста грузооборота повлияло несколько важных факторов. Среди них есть как внешние, так и внутренние. Ключевым внешним фактором остается конъюнктура цен на зерновые и соответствующее увеличение экспорта зерна украинскими агропроизводителями и трейдерами, - сказал Алим Агакишиев. - Среди внутренних факторов, которые повлияли на результат, я хочу отметить внедрение систем мотивации для персонала, совершенствование бизнес-процессов и модернизацию технологий перевалки. Главный фактор – слаженная работа всей команды. Благодаря ней порт вышел на максимальные показатели обработки грузов.

Кроме этого, после введения в эксплуатацию в средине сезона 2019 года дополнительного маслопровода диаметром 400 мм, порту удалось увеличить максимальную производительность отгрузки подсолнечного масла с 450 до 800 тонн в час и успешно обработать три танкера с подсолнечным маслом.