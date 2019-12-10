Глава Николаевской ОГА Стадник встретился с жителями села Щербани

В понедельник, 9 декабря, председатель Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник побывал с визитом на Вознесенщине, где встретился с жителями села Щербани.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

- Как и анонсировал, начал серию встреч с громадами области. По словам жителей, руководство района, не только области, не было в селе десятки лет. Общество волнуют различные вопросы – как улучшение инфраструктуры на местах, так и реформы всеукраинского уровня, - отметил глава Николаевской ОГА.

Александр Стадник коротко обозначил направления работы президента Украины Владимира Зеленского и правительства на пути к строительству новой Украины.

- Обсудили и земельную реформу, благодаря которой все украинцы впервые смогут самостоятельно распоряжаться своей землей. Внедряется и в дальнейшем децентрализация, логическое завершение которой позволит громадам самостоятельно решать важные вопросы на местах. Самое главное – выбор за людьми, - подчеркнул председатель ОГА.

Глава облгосадминистрации отметил, что на Николаевщине закончилось время «договорняков» и коррупционных схем.

- Мы все должны объединиться, чтобы сделать область и Украину сильнее. Мы работаем, чтобы отремонтировать дороги, уже сейчас обеспечиваем на самых критичных из них проезжаемость. Это небольшие шаги, но мы идем к цели. Спасибо всем за неравнодушие к дальнейшей судьбе страны, за то, что пришли на встречу, - обратился к собравшимся Александр Стадник.

Также в рамках визита на Вознесенщину председатель Николаевской ОГА ознакомился с работой школы в селе Щербани и поблагодарил учителей за их ежедневную работу.