Кабмин забрал у Николаевщины субвенцию на социально-экономическое развитие – Кормышкин требует вернуть средства

На заседании Кабинета министров 4 декабря были внесены изменения в распоряжение от 10 июля 2019 года, которым пересмотрено распределение субвенции между местными бюджетами на социально-экономическое развитие и уменьшен на 1 миллиард 700 миллионов гривен ее общий объем. Забрали деньги и у Николаевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе партии «Наш край».

В партии задались вопросом «чем занимался губернатор, когда регион остался без средств» и приводят слова главы ОГА:

«И хочу с первого дня сказать всем – времена уголовного прошлого города Николаева позади, я сделаю все с командой, которая будет, может быть старая, может быть новая. Но судить вы все будете не по красивым словам, а судите по делам», - говорил Александр Стадник почти три месяца назад.

В областной организации партии «Наш край» считают это преградой в развитии населенных пунктов Николаевщины, а для новых громад – блокировкой процесса децентрализации.

- Исключено финансирование значительного количества объектов социального значения и бюджетов органов местного самоуправления. Возмущение вызывает тот факт, что субвенции в бюджет Николаева из 5,7 миллионов гривен остается 4,2 миллиона гривен, в бюджет Вознесенска из 916 тысяч грн – 66,4 тыс. грн, Южноукраинска – из 250 тыс. грн - 66,32 тысячи, бюджеты Первомайска, Снигиревского, Братского, Еланецкого, Врадиевского, Кривоозерского районов остались ни с чем. Возникает вполне логичный вопрос, почему поверенный президента, губернатор Николаевской области Александр Стадник и «слуги народа» отмалчиваются? У нас достаточно народных депутатов, и почему ни один из них не считает нужным на деле, а не словом, выразить беспокойство делами родного края. Мы понимаем, что куда интереснее «влазить» в дела областного совета и жонглировать некоторыми депутатами, чтобы пролоббировать выгодные для себя кадровые вопросы, но сегодня Николаевщина потеряла солидные средства. А инфраструктура до сих пор в ужасном состоянии. Пожалуй, не надо напоминать о качестве николаевских дорог, о состоянии больниц и учебных заведений... У нас все не просто плохо, а очень плохо! - заявил председатель областной организации партии «Наш край» Юрий Кормышкин.

В «Нашем крае» уверены, что, «когда в очередной раз власть «вытирает ноги» об Николаевскую область, люди, которые должны лоббировать наши интересы, демонстрируют свою профнепригодность».

«Эти средства уже были распределены на завершение социально-важных проектов в районах, городах, селах области. Их поступления ждали полгода. Эти средства – это улучшение инфраструктуры наших населенных пунктов, ремонт и оснащение учебных заведений и медицинский учреждений, укрепление материально-технической базы наших коммунальных предприятий».