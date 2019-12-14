Группа компаний «Прометей» пополнила автопарк тягачами «Volvo»

В рамках программы регулярного обновления и расширения материально-технической базы группа компаний «Прометей» пополнила парк зерновозов мощными современными тягачами «Volvo FM» с полуприцепами «Schmitz». Сумма инвестиций компании составила более 700 тысяч евро.

Об этом сообщили в пресс-службе ГК «Прометей».

- В нашем автопарке есть тягачи «MAN», «Scania», «Volvo»: все машины были в отдельности протестированы в условиях украинских дорог. Отдали преимущество и продолжаем покупать транспорт у компании «Volvo», ведь они больше подходят по техническому состоянию и финансово удовлетворяют все наши требования, - прокомментировал приобретение председатель правления ГК «Прометей» Рафаэль Гороян.

Выгодные условия на приобретение автомобилей были предоставлены программой Volvo Financial Servicesв Украине. Тягачи «Volvo» грузоподъемностью до 32 тонн имеют двигатель 450 л.с., усиленную подвеску, автоматизированную механическую КПП I-Shift и соответствуют высоким европейским стандартам, в том числе экологической Евро-5. Большим объемом и усиленной подвеской оснащены и полуприцепы-зерновозы «Schmitz».

Приобретенный автотранспорт оборудован современной системой мониторинга, благодаря которой в режиме онлайн возможно не только отслеживать местоположение и пройденный маршрут, но и контролировать уровень загрузки и расход топлива, что, несомненно, будет способствовать снижению стоимости перевозок. Руководство компании уверенно, что качественная техника – это всегда выгодная инвестиция, которая не только оправдает себя, но и вернется с прибылью.

- В следующем году планируется покупка более 20 грузовых автомобилей. Мы настроены расширить автопарк до 100 машин, это связано с не лучшим состоянием железной дороги. С «Укрзализныцей» становится невозможно работать: объективно вопросы не решаются, говорить не с кем. А работа не стоит на месте, зерно, приобретенное у фермеров, нужно доставлять в порты, - отметил глава компании.

Задача новых автомобилей «Volvo» - обеспечение внутренних транспортных потребностей компании, а также предоставление фермерам и трейдерам услуг по логистике грузов зерновых и масличных культур по всей территории Украины.