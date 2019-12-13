Южно-Украинская АЭС приобрела робота для очистки брызгальных бассейнов

На Южно-Украинской АЭС реализовано очередное мероприятие Комплексной (сводной) программы повышения безопасности. Для очистки систем технической воды ответственных потребителей приобретен роботизированный агрегат, чтобы удалять иловый осадок со дна брызгальных бассейнов даже во время работы энергоблоков.

Об этом сообщили в управлении информации и общественных связей Южно-Украинской АЭС.

Брызгальные бассейны являются составляющей системы технического водоснабжения ответственных потребителей, выполняют функцию охлаждения оборудования систем безопасности и систем, важных для безопасности. Это теплообменники аварийного и планового расхолаживания, насосы систем безопасности и прочее. Карты брызгальных бассейнов находятся под открытым небом. В процессе охлаждения технической воды на дне образуется осадок. Накапливаясь, он может по напорным трубопроводам попадать в оборудование и загрязнять его. Чтобы не допустить этого, приходится периодически очищать дно бассейнов.

- До сих пор, чтобы очистить дно брызгальных бассейнов, нам приходилось выводить из работы один из каналов безопасности, осушать карту бассейна и вручную выбирать ил, который там накопился. Роботизированное устройство на основе самоходной платформы позволит выполнять очистку «на ходу», то есть во время работы энергоблоков и функционирования всех систем безопасности, - объясняет начальник турбинного цеха №2 Дмитрий Веслополов.

Система очистки состоит из роботизированного устройства, которое перемещается под водой по дну бассейна, сита, центрифуги для осушения илового осадка. Также в ее составе контейнер и транспортное устройство, с помощью которого сухой остаток перемещается для дальнейшей утилизации. Весь комплекс по объему функций напоминает миницех. На специальной платформе размещена кабина оператора с щитом управления и мониторами. На один из них выводится видеотрансляция со дна бассейна. Управление роботом ведется как в автоматическом, так и в ручном режиме. Для автоматического режима разработано несколько алгоритмов. Однако южноукраинские специалисты сначала проведут испытания в ручном режиме. Отработают погружения, сбор осадка, его осушение. Только после этого последовательно будут отрабатывать все алгоритмы работы системы.

Главный элемент системы – робота – сконструировала фирма VEDA (Швеция). Остальное оборудование изготовило ООО «Компания Титал» (Киев), которое специализируется именно на производстве спецтехники для различных отраслей. Среди преимуществ системы – мобильность. С помощью прицепа ее можно перемещать между картами бассейнов.

- Самое главное, что операцию по очистке технической воды мы сможем выполнять при первой же необходимости, не дожидаясь вывода из работы одного из каналов системы безопасности и осушения карты брызгала, - отмечает начальник ТЦ №2 Дмитрий Веслополов. - Это, несомненно, повышает уровень безопасности энергоблоков ЮУАЭС.

Роботизированное устройство прошло входной контроль. Производители оборудования должны провести его настройку и курс подготовки персонала, который будет работать с системой. Ввести оборудование в работу планируют весной, когда температура воздуха будет постоянной. Кроме того, сейчас карты брызгальных бассейнов в очистке не нуждаются.